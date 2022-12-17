Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики (1)

Одесская жизнь 2022.12.17 17:58
2022-12-17
Со следующей недели компания "ДТЭК Одесские электросети" вводит новый
график стабилизационных отключений света в Одессе и области - на этот раз с
учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних
массированных обстрелов.
Об этом информирует сегодня, 17 декабря, пресс-служба ДТЭК.
Как сообщается, обновленный график позволит потребителям в Одесской области
ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия, а когда
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