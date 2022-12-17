Цель визита путина в Беларусь - попытка возобновить наступление на Украину - ISW (8)

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- Арестович оценил возможность вступления Лукашенко в войну после встречи с Путиным : World News 02:35
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