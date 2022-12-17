Цель визита путина в Беларусь - попытка возобновить наступление на Украину - ISW (8)

Матриця свободи 2022.12.17 13:08

12:30 17 декабря В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что президент рф Владимир путин намерен оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину. Отмечается, что Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.