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Цель визита путина в Беларусь - попытка возобновить наступление на Украину - ISW

Цель визита путина в Беларусь - попытка возобновить наступление на Украину - ISW (8)

Матриця свободи 2022.12.17 13:08
12:30 17 декабря В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что президент рф Владимир путин намерен оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину. Отмечается, что Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.
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2022.12.18 (8)

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