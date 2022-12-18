Все энергоблоки на АЭС работают, но электроэнергии не хватает: в Энергоатоме объяснил причину (15)

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18 декабря 2022 14:31 Анжелика Талабан Выпускающий редактор Ровенская АЭС В Украине по состоянию на 18 декабря работают все энергоблоки атомных электростанций . Однако, несмотря на это, украинцам будут ограничивать поставки электроэнергии. Об этом сообщает Энергоатом . Почему производственная мощность есть, а электроэнергии нет Как отметили в пресс-службе Энергоатома, по состоянию на 13:00 1 декабря в