Все энергоблоки на АЭС работают, но электроэнергии не хватает: в Энергоатоме объяснил причину (15)

2022.12.18 (15)2022.12.17 (3) →
- Работа украинских АЭС происходит с ограничениями, - Энергоатом : UA-Футбол 17:12
- Атомные электростанции Украины после последних обстрелов работают с ограничениями : ОстроВ 17:00
- Атомная генерация продолжает работать с ограничениями - Энергоатом : ПрессОрг24 16:43
- Энергосистема Украины не может принять весь объем электричества с АЭС - Энергоатом : Слово і Діло 16:41
- Украинские АЭС работают с ограничениями - Энергоатом : MY.UA 16:08
- АЭС Украины продолжают работать с ограничениями - Энергоатом : Укринформ 16:01
- Энергосистема Украины не может принять весь объем электричества из АЭС из-за повреждений : Одесса Медиа 15:59
- 18 декабря 2022, 15:42 Атомная генерация продолжает работать с ограничениями - Энергоатом : Українські національні новини 15:43
- Украинские АЭС работают с ограничениями - Энергоатом : Bigmir)net Новини 15:38
- Все энергоблоки на АЭС работают, но электроэнергии не хватает: в Энергоатоме объяснил причину : Новини Live 14:57
- Энергосистема Украины не может принять весь объем электричества из АЭС из-за повреждений : РБК-Україна 14:46
- Мощность одного энергоблока подконтрольной АЭС пришлось ограничить - Энергоатом : Kosatka.Media 06:42
- В энергосистеме работают все блоки АЭС, которые расположены на подконтрольной Украине территории : Odessa Online 00:59
- В энергосистеме работают все блоки АЭС, которые расположены на подконтрольной Украине территории : Одесский Наблюдатель 00:52