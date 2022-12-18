В проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном (10)

2022.12.18 (10)2022.12.17 (26) →
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- РФ ограничивает движение через Босфор: в очереди почти сто судов с зерном - украинские власти : BlackSeaNews.net 11:01
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- Экспорт по зерновому коридору превысил 14 млн тонн : MY.UA 08:08
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- В проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном : Антикор.com.ua 06:13
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