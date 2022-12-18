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В проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном

В проливе Босфор возникла очередь из почти сотни судов с украинским зерном (10)

Антикор.com.ua 2022.12.18 06:13
В проливе Босфор скопилась очередь из почти ста судов с зерном. Причиной указывается задержка регистрации на инспекцию со стороны России. Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, инспекционную проверку Совместного координационного центра участников зернового соглашения в Босфоре ожидают 92 украинских судна с зерном. "Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ
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2022.12.18 (10)

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