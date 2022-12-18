Война Путина во многом провальна, российская армия показала себя плохо, - директор ЦРУ (1)

Антикор.com.ua 2022.12.18 00:13
Российский президент Владимир Путин допустил роковую ошибку, начав
полномасштабное вторжение в Украину. Война против украинцев истощила
российскую армию, проявившую себя на поле боя очень плохо, а также нанесла
колоссальный ущерб российской экономике и репутации РФ.
Пока Путину удается сохранять власть, но риски для него будут лично расти,
в то же время российский диктатор вряд ли решится использовать ядерное
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