Война Путина во многом провальна, российская армия показала себя плохо, - директор ЦРУ (1)

Антикор.com.ua 2022.12.18 00:13

Российский президент Владимир Путин допустил роковую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину. Война против украинцев истощила российскую армию, проявившую себя на поле боя очень плохо, а также нанесла колоссальный ущерб российской экономике и репутации РФ. Пока Путину удается сохранять власть, но риски для него будут лично расти, в то же время российский диктатор вряд ли решится использовать ядерное