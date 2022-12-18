Данилов спрогнозировал будущее Крыма (3)

Хвиля 2022.12.18 03:35

Секретарь СНБО раскрыл детали Хвиля 18.12.2022 03:34:00 Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина вернет Крым и ей не нужно для этого чье-либо разрешение. Как передает "Хвиля", об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии. Так, по словам Данилова, окопы, которые россияне роют в оккупированном Крыму им не помогут, а полуостров будет возвращен Украине.