Данилов спрогнозировал будущее Крыма (3)

Хвиля 2022.12.18 03:35
Секретарь СНБО раскрыл детали
Хвиля 18.12.2022 03:34:00
Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
заявил, что Украина вернет Крым и ей не нужно для этого чье-либо разрешение.
Как передает "Хвиля", об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.
Так, по словам Данилова, окопы, которые россияне роют в оккупированном
Крыму им не помогут, а полуостров будет возвращен Украине.
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