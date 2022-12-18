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В Польше с февраля задержали шестерых шпионов из россии и беларуси (10)

Преступности.нет 2022.12.18 10:39
18.12.2022 10:27 С февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из россии и беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, цитирует I.pl. Чиновник указал, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. "Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые
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2022.12.18 (10)

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