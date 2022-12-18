В Польше с февраля задержали шестерых шпионов из россии и беларуси (10)

2022.12.18 (10)2022.12.17 (4) →
- В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси, - представитель правительства : Завтра.UA 11:44
- С февраля в Польше задержали шестерых шпионов из Беларуси и России : MY.UA 11:08
- В Польше с февраля задержали шестерых шпионов из россии и беларуси : Преступности.нет 10:39
- 18.12.22 09:54 С февраля в Польше задержали уже шестерых шпионов из Беларуси и России : Цензор.Нет 10:02
- С февраля в Польше задержали уже шестерых шпионов из Беларуси и России : Антикор.com.ua 09:13
- С февраля в Польше задержали шестерых шпионов из Беларуси и России : ПрессОрг24 07:43
- В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси, - представитель правительства : РБК-Україна 07:01
- В правительстве Польши говорят, что с февраля задержали уже шестерых шпионов из беларуси и россии : Укринформ 06:31
- 18 декабря 2022, 03:44 С февраля в Польше задержали шестерых шпионов из Беларуси и России : Українські національні новини 04:13
- Польша задержала шестерых вероятных шпионов РФ и Беларуси : Главком 02:05