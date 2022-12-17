Есть большие проблемы с водоснабжением. За день удалось вернуть электричество 6 миллионам украинцев - Зеленский (1)

Новое Время 2022.12.17 23:01
17 декабря, 22:41
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Через день после массированной ракетной атаки РФ электроэнергию вернули
почти 6 миллионам украинцев, однако остаются проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев.
Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов.
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