Есть большие проблемы с водоснабжением. За день удалось вернуть электричество 6 миллионам украинцев - Зеленский (1)

Новое Время 2022.12.17 23:01

17 декабря, 22:41 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua) Через день после массированной ракетной атаки РФ электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов.