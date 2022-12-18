В Киеве не работают графики отключений света: озвучена причина (7)

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- Какие районы Киева страдают от отключений света больше всего : Vesti.ua 02:43
- Ситуация со светом в Киеве остается критической - Yasno : Слово і Діло 02:11
- Графики отключений ээ в Киеве пока не работают - CEO YASNO : FinOboz 01:27
- Ситуация критическая: гендиректор Yasno о возобновлении электроснабжения в Киеве : Obozrevatel 01:16
- 23:53 17.12.2022 Графики отключений э\э в Киеве пока не работают - CEO YASNO : Интерфакс-Україна 00:30
- Гендиректор Yasno о свете в Киеве: Ситуация еще далека от стабилизации : Укринформ 00:17