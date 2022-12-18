В Киеве не работают графики отключений света: озвучена причина (7)

Апостроф 2022.12.17 23:15

суббота, 17 декабря 2022, 23:08 На вечер субботы, 17 декабря, ситуация в Киеве с энергоснабжением до сих пор остается сложной и критической и еще далекой от стабилизации. Об этом сообщил СЕО энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, пока никакие графики не работают. Он отметил, что Печерск, часть левого берега и некоторые другие районы города страдают больше, но энергетики работают на всех звеньях,