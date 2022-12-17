17.12.22 22:56 "В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ (11)

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- NYT обнародовал "график" россиян в начале вторжения: в Киеве до обеда (документ) : УРА-Информ 11:28
- Россияне планировали взять Киев за 18 часов - The New York Times : MY.UA 09:38
- "В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в Украину : Главред 09:05
- "Киев за 18 часов" - СМИ обнародовали график россиян в первый день войны: фото : Gazeta.ua 06:46
- Россияне рассчитывали дойти до Киева за 18 часов - NYT : Типичный Херсон 06:21
- Оккупанты планировали дойти до Киева за 18 часов: NYT опубликовало график россиян : Слово і Діло 02:41
- Россияне планировали взять Киев за 18 часов - The New York Times : ПрессОрг24 01:43
- Киев собирались захватить за 18 часов: СМИ показали "график" вторжение россиян : DsNews 00:33
- В Киеве к обеду: NYT показало "график" оккупантов в начале вторжения : Антикор.com.ua 00:15
- 17 декабря 2022, 23:59 Россияне планировали взять Киев за 18 часов - The New York Times : Українські національні новини 00:13