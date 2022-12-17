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Фокус: Украина

17.12.22 22:56 "В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ (11)

Цензор.Нет 2022.12.17 23:02
Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов. Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК- Украина. Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину.
КИЕВ, ОККУПАНТ, ВТОРЖЕНИЕ, ЧАС, ГРАФИК, РОССИЯНИН, Россия, Киев, Украина, Беларусь
2022.12.18 (11)

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