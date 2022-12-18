Шойгу на вертолете проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине (25)

РБК-Україна 2022.12.18 06:01

Воскресенье 18 декабря 2022 05:49 Фото: Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ (t.me/mod_russia) Автор: Владимир Костырин Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором