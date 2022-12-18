Провалы оккупантов на Донбассе усиливают раскол в российской армии (21)

Lenta.ua 2022.12.18 09:37

09:15 18 дек 2022. Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Марионетка Кремля Денис Пушилин заявил, что вместе с бойцами "Вагнера" участие в боях в этом районе берут силы "ДНР". Главаря боевиков сразу раскритиковали российские милблогеры, которые отрицали причастность "ДНР" к боям под Бахмутом. "Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о