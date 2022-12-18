кремль пытается защитить высшее командование вс россии от критики - ISW (15)

- кремль пытается защитить высшее командование вс россии от критики - ISW : Укринформ 11:46
- Власти РФ, вероятно, стремится реабилитировать имидж Минобороны РФ, а Путина показать как компетентного руководителя - ISW : World News 11:35
- Российским СМИ дали команду изображать Путина как "вестника добрых новостей", - ISW : Головне в Україні 11:35
- Вместо Киева индюшачья ферма: Путин спасает свой рейтинг в РФ "бессмысленными" акциями, - ISW : DsNews 11:03
- Кремль пытается спасти имидж Путина участием в бессмысленных мероприятиях : Lenta.ua 10:37
- 18.12.22 09:27 Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", пытаясь изобразить его как "вестника добрых новостей", - ISW : Цензор.Нет 09:32
- Российским СМИ дали указание изображать Путина как "вестника добрых новостей", - ISW : 24 канал 09:00
- Кремль пытается спасти имидж Путина - ISW : УНИАН 08:43
- Путин пытается казаться лидером военного времени, отсюда встречи с генералами РФ - ISW : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- 18.12.2022 08:20 ISW: Кремль пытается реабилитировать имидж Путина и минобороны РФ : ДонПресс 08:33
- ISW: кремль пытается разрекламировать путина как компетентного руководителя : OstanniPodii.com 08:00
- "Вестник добрых новостей". В Кремле дали команду создать новый образ Путина и реабилитировать имидж Минобороны : Новое Время 07:46
- РосСМИ дали команду изображать Путина как "вестника добрых новостей" - аналитики : Obozrevatel 06:16
- Российским СМИ дали команду изображать Путина как "вестника добрых новостей" - ISW : ТСН.ua 05:31
- "Вестник добрых новостей": ISW проанализировал, как Кремль "отбеливает" Путина : Українська правда 04:39