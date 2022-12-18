кремль пытается защитить высшее командование вс россии от критики - ISW (15)

Укринформ 2022.12.18 11:46

18.12.2022 11:21 кремль пытается изобразить президента владимира путина компетентным руководителем военного времени и реабилитировать имидж министерства обороны россии, для чего обнародовал информацию о встрече путина с объединенным штабом вс рф 16 декабря. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ. Американские аналитики привлекают внимание к тому, что на фото и видео с