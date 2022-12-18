18.12.22 09:16 Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж (31)

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- 18.12.22 09:16 Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:32
- Пять раз за ночь россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, - Резниченко : Днепровский городской портал 09:30
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- Россияне ночью обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии - есть пострадавший : Online.ua 09:00
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- Россияне за ночь пять раз атаковали Днепропетровщину: есть пострадавший : Новини Live 08:57
- Оккупанты за ночь обстреляли три общины Днепропетровской области : Новое Время 08:46
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- Ночью оккупанты обстреляли Никополь, ранен мужчина - глава Днепропетровской ОВА : FinOboz 08:27
- Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть пострадавший : РБК-Україна 08:16
- 07:43 18.12.2022 Ночью оккупанты обстреляли Никополь, ранен мужчина - глава Днепропетровской ОВА : Интерфакс-Україна 08:15
- Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший : Українська правда 08:09