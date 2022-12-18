Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

18.12.22 09:16 Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж

18.12.22 09:16 Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж (31)

Цензор.Нет 2022.12.18 09:32
Оккупанты ночью обстреляли три громады Никопольщины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ. "Пять раз за ночь россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии..." Попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. В Никополе пострадал 59-летний мужчина.
НИКОПОЛЬ, РЕЗНИЧЕНКО, АРТИЛЛЕРИЯ, ГИМНАЗИЯ, ГРОМАДА, НОЧЬ, Резниченко, Днепропетровск, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022