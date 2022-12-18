В Харьковской области на мини подорвался спасатель (16)

RegioNews 2022.12.18 10:40

17 декабря 2022, 10:43 Фото из открытых источников Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взорвался на мине в Харьковской области Пострадавший в тяжелом состоянии сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram утром в воскресенье, 18 декабря, пишет RegioNews. "К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мини 32- летний сотрудник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", -