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Фокус: Украина

В Харьковской области на мини подорвался спасатель (16)

RegioNews 2022.12.18 10:40
17 декабря 2022, 10:43 Фото из открытых источников Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взорвался на мине в Харьковской области Пострадавший в тяжелом состоянии сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram утром в воскресенье, 18 декабря, пишет RegioNews. "К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мини 32- летний сотрудник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", -
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