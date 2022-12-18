Папа Римский назвал войну в Украине "мировой" (23)

- Папа римский заявил, что не видит конца войны в Украине в ближайшее время : Гордон 17:35
- 18 декабря 2022, 17:31 "На карту поставлено очень многое", - Папа Римский сделал предсказание по войне в Украине : Диалог.ua 17:33
- "Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против Украины : Главред 16:35
- Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца : Головне в Україні 16:35
- Папа Римский назвал войну в Украине мировой : World News 14:35
- Декабрь, 18 в 14:10 Не вижу конца в ближайшее время: Папа Римский назвал войну в Украине глобальной : ICTV Факти 14:35
- "Много рук помешивают котел войны": Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца : DsNews 14:33
- "Много рук мешают котел": Папа Римский не видит окончания войны в Украине : УНИАН 14:13
- Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит её быстрого завершения : Укринформ 14:01
- Папа Франциск: Конфликт в Украине - это мировая война, и это надолго : Позиция 13:41
- Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине : Gazeta.ua 12:46
- Папа Римский назвал войну в Украине "мировой" : Слово і Діло 12:41
- Папа Римский назвал войну в Украине "мировой": не вижу конца в ближайшее время : Антикор.com.ua 12:14
- Папа Римский назвал войну в Украине мировой и рассказал, что он думает о сроках ее окончания : Соцпортал 12:11
- Папа Римский назвал "глобальной" войну в Украине : РИА Мелитополь 12:10
- Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее завершения : Новини Донбасу 12:08
- Папа Франциск не верит в быстрое окончание войны России против Украины : ТСН.ua 12:01
- Папа Франциск заявил о превращении конфликта в Украине в новую мировую войну : Online.ua 12:00
- Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца : Українська правда 11:39
- Папа Римский назвал войну в Украине "мировой" : Vesti.ua 11:13
- Папа Римский Франциск назвал конфликт в Украине "мировой войной" : UA-Reporter.com 11:12
- Папа Римский назвал войну в Украине "мировой": не вижу конца в ближайшее время : РБК-Україна 10:16