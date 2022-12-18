Папа Римский назвал войну в Украине "мировой" (23)

Vesti.ua 2022.12.18 11:13

Сергей Медведев 18 декабря 2022, 10:57 Понтифик не видит окончания войны в ближайшее время Глава католической Церкви Папа Римский Франциск считает, что война в Украине уже достигла мировых масштабов, поскольку затронула многие страны. В ближайшее время понтифик не видит окончания боевых действий. Об этом сказано в материале испанского издания ABC. "Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война.