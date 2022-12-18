В Харькове взорвались газовые баллоны, пострадал двухлетний мальчик (17)

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- В Харькове из-за взрыва газовых баллонов пострадал двухлетний мальчик : Еспресо TV 12:34
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- Взрыв газовых баллонов в многоэтажке Харькова: 2-летний ребенок получил ожоги : 24 канал 11:30
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- 09:40 18.12.2022 В Харькове в многоэтажке взорвались газовые баллоны, пострадал двухлетний ребенок - ГСЧС : Интерфакс-Україна 10:15
- В харьковской 16-этажке взорвались два газовых баллона: пострадал маленький мальчик : NewsRoom.kh.ua 09:54
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