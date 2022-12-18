В Харькове взорвались газовые баллоны, пострадал двухлетний мальчик (17)

Укринформ 2022.12.18 10:31

18.12.2022 10:22 В Харькове в субботу, 17 декабря, из-за взрыва баллонов пострадал двухлетний мальчик. Об этом в Телеграме сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает Укринформ. "В 12:50 по проспекту Тракторостроителей, 94-в г.Харькова в квартире на 10- м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв двух газовых баллонов по 200 г без дальнейшего возгорания.