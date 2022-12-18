Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы (17)

Dnepr.Info 2022.12.18 16:21

Сегодня 12:29 Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря. По словам Укрэнерго, все АЭС вышли на плановую мощность, кроме Запорожской. Отмечается, что в воскресенье объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на дефицит в системе. Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях.