Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы (17)

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- Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы : Dnepr.Info 16:21
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- В Украине увеличился дефицит электроэнергии - Укрэнерго : Kosatka.Media 14:42
- Украинские АЭС вышли на плановую мощность, - Укрэнерго : Судово-юридична газета 13:21
- В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным : Антикор.com.ua 12:14
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- Объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе - "Укрэнерго" : Гордон 12:05
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- Украинские АЭС, кроме Запорожской, вышли на плановую мощность, ремонтные работы продолжаются по всей стране, - "Укрэнерго" : Преступности.нет 11:39
- Декабрь, 18 в 11:26 Все АЭС, кроме Запорожской, вышли на плановую мощность - Укрэнерго : ICTV Факти 11:36
- 18.12.22 11:17 В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго" : Цензор.Нет 11:32
- В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным : РБК-Україна 11:16