В сети появилось видео взрыва в жилом квартале Белгорода (25)

Страна.ua 2022.12.18 16:31

16:08, сегодня В сети появилось видео взрыва в Белгороде. Скриншот из видео В сети публикуют видео с моментом сегодняшнего взрыва в жилом квартале российского Белгорода. По данным российских журналистов туда упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. Напомним, сегодня днем в Белгороде сообщали о взрывах в городе, поднимался дым после ракетных ударов. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и