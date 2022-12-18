В сети появилось видео взрыва в жилом квартале Белгорода (25)

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- 18.12.2022 в 16:49 В Белгороде прозвучала серия взрывов: жители получают смс об обстреле : InfoResist.org 17:00
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- В Белгороде снова взрывы, россиян просят спуститься в подвалы : Bigmir)net Новини 14:08
- Серия взрывов прогремела в российском Белгороде : Новини Донбасу 14:08
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- 18.12.22 13:12 В Белгороде прогремели взрывы, россияне заявляют о работе ПВО, - телеграм-каналы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 14:02
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- В Белгороде грохот, как на передовой: россиян призвали не паниковать. ВИДЕО : From-UA.com 13:35
- Декабрь, 18 в 13:18 Бавовна в Белгороде: местные жители слышали серию взрывов : ICTV Факти 13:35
- В российском Белгороде заявляют об обстреле. Губернатор сообщил о четверых пострадавших : Страна.ua 13:31
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