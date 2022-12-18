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В сети появилось видео взрыва в жилом квартале Белгорода

В сети появилось видео взрыва в жилом квартале Белгорода (25)

Страна.ua 2022.12.18 16:31
16:08, сегодня В сети появилось видео взрыва в Белгороде. Скриншот из видео В сети публикуют видео с моментом сегодняшнего взрыва в жилом квартале российского Белгорода. По данным российских журналистов туда упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. Напомним, сегодня днем в Белгороде сообщали о взрывах в городе, поднимался дым после ракетных ударов. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и
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