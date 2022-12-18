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Фокус: Украина

Зеленский ответил, могут ли оккупанты устроить взрыв на Запорожской АЭС (20)

MY.UA 2022.12.18 20:39
18 декабря, 18:06 Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский ответил, может ли быть взрыв на Запорожской АЭС. Как передает "Хвиля", об этом он рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI. Так, по словам Зеленского, на данный момент на территории Запорожской АЭС находятся около 500 вооруженных российских оккупантов. "Там (на территории ЗАЭС, - ред.) находится 500 боевиков, у них взрывчатка,
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