"Так спешили, что ошиблись в определениях": "Укрэнерго" предупредило об очередном фейке пропаганды РФ (18)

- Укрэнерго разоблачает еще один фейк российской пропаганды : Матриця свободи 17:38
- Россия запустила фейк про экспорт Украиной электроэнергии, сделав смешную ошибку : Апостроф 17:15
- 18 декабря 2022, 17:02 В Укрэнерго опровергли фейк о "возобновлении экспорта" электроэнергии : Українські національні новини 17:13
- российская пропаганда начала распространять новый фейк об экспорте Украиной электричества - "Укрэнерго" : Громадське телебачення 17:05
- Укрэнерго: россия распространяет фейки об экспорте украинской электроэнергии : OstanniPodii.com 17:00
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- Укрэнерго в очередной раз опровергло фейк о продаже продаж электроэнергии за границу : Одесский Наблюдатель 15:52
- Пропагандисты рф запустили фейк о том, что Украина "возобновила экспорт электроэнергии" : Inform.zp.ua 15:34
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- "Укрэнерго" опровергло российский фейк о причинах отключений : UA.News 15:26
- Укрэнерго в очередной раз опровергло фейк о продаже продаж электроэнергии за границу : Odessa Online 14:59
- В Укрэнерго опровергли очередной фейк российской пропаганды об экспорте электроэнергии : Новини Live 14:57
- Укрэнерго опровергло очередной фейк пропаганды РФ : Bigmir)net Новини 14:38
- В Укрэнерго опровергли фейк российской пропаганды об экспорте электроэнергии : Укринформ 14:31
- Укрэнерго опровергло очередной фейк пропаганды РФ : MY.UA 14:08
- В "Укрэнерго" сообщают о распространении фейков по экспорту украинской электроэнергии : УП: Економічна правда 14:03
- В отключениях виноваты электричества? В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк российской пропаганды : РБК-Україна 13:31