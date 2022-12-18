"Так спешили, что ошиблись в определениях": "Укрэнерго" предупредило об очередном фейке пропаганды РФ (18)

ТСН.ua 2022.12.18 15:31

Оксана Зинченко 15:17, 18.12.22 Россияне врут об экспорте электроэнергии. Российские пропагандисты распространяют очередные фейки, чтобы убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не оккупанты, которые стреляют по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без воды, тепла и света. Об этом предупредило "Укрэнерго". Кремлевские пропагандисты на этот раз врут о якобы "возобновлении экспорта"