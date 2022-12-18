Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров (22)

- 18 декабря 2022, 17:15 Россияне уже 3 дня не выпускают из оккупации ни одного человека - мэр Мелитополя : Українські національні новини 17:43
- Россияне боятся наступления ВСУ, поэтому перестали выпускать украинцев из оккупации, используя людей в качестве "живого щита" : Преступности.нет 17:39
- Оккупанты перестали выпускать украинцев из захваченных территорий, - мэр : DsNews 17:33
- В оккупированном Мелитополе оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: В городе начали устанавливать бетонные укрепления : DsNews 17:33
- Новый виток террора: оккупанты устроили украинцам вынужденные "новогодние каникулы" : Апостроф 16:45
- Федоров: С 15-го декабря россияне не выпускают из оккупированной территории ни одного человека : UA-Футбол 16:12
- Российские захватчики перестали выпускать людей с оккупированных территорий Украины : Lenta.ua 16:07
- Живой щит: россияне начали новый виток террора на оккупированных землях : Gazeta.ua 15:46
- Россияне не выпускают людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье - Федоров : MY.UA 15:38
- Россияне три дня не выпускают украинцев с оккупированных территорий - мэр Мелитополя : Гордон 15:35
- Держат в качестве "живого щита". Оккупанты уже три дня не выпускают украинцев из оккупации - мэр Мелитополя : Новое Время 15:31
- россияне используют украинцев на оккупированных территориях как живой щит перед наступлением ВСУ : UA.News 15:26
- Россияне не выпускают людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье - Федоров : ТСН.ua 15:16
- Держат в качестве "живого щита": Оккупанты прекратили выпускать украинцев из оккупации : Антикор.com.ua 15:14
- Удерживают в качестве "живого щита": россияне не выпускают украинцев с оккупированных территорий : Слово і Діло 15:11
- Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров : ОстроВ 15:00
- Захватчики уже три дня не выпускают людей из оккупации, - мэр Мелитополя : Новини Live 14:57
- Оккупанты держат население в качестве "живого щита" - Федоров : Новини Донбасу 14:38
- Оккупанты уже трое суток не выпускают людей на свободную территорию Запорожской области - Федоров : Центр журналистских расследований 14:37
- Оккупанты уже 3 дня не выпускают людей из оккупации - мэр Мелитополя : Українська правда 14:09
- Россияне держат на "новогодних каникулах" людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье : Еспресо TV 14:04
- Держат в качестве "живого щита". Россияне перестали выпускать украинцев из оккупации : РБК-Україна 13:46