Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров (22)

ОстроВ 2022.12.18 15:00

18.12.2022 14:04. Рашисты почти не выпускают желающих уехать с оккупированных территорий. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. "Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, желающих уехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах", - сообщил он. Так, за неделю из захваченных территорий 4-х областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека.