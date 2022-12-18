Роковые поиски: в Харьковской области мужчины погибли из-за российского "подарка" (20)

УНИАН 2022.12.18 15:43

Екатерина Присяжнюк 15:27, 18.12.22 Мужчин сегодня нашли мертвыми, отметили в Офисе генпрокурора. Из-за российской мины в Харьковской области погибли местные жители / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области двое мужчин-местных жителей пошли искать потерявшийся скот и больше не вернулись домой. Родственники пропавших обратились к правоохранителям, и в воскресенье, 18