Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе (20)

Еспресо TV 2022.12.18 17:04

18 декабря, 2022 воскресенье 16:32 Российские военные расставляют бетонные конусы в центре пока оккупированного Мелитополя Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров. "Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", говорится в сообщении. Также добавляется, что "зубы дракона" расставляют ближе к гражданскому населению - среди центральных улиц и жилых кварталов.