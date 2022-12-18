Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе (20)

- Оккупанты готовятся к уличным боям в Мелитополе : RegioNews 17:40
- "Зубы дракона": оккупанты готовятся к уличным боям в Мелитополе : Lenta.ua 17:37
- Почувствовали запах "жареного". Оккупанты второй день укрепляют улицы Мелитополя : ДнепрCity.net 17:33
- 18 декабря 2022, 16:50 Оккупанты укрепляют улицы в Мелитополе, готовясь к уличным боям - Федоров : Українські національні новини 17:13
- Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе : Еспресо TV 17:04
- 18.12.2022 16:56 Россияне готовятся к уличным боям в оккупированном Мелитополе : ДонПресс 17:03
- Оккупанты готовятся к уличным боям в Мелитополе, - мэр Иван Федоров : SkyNewsZP 17:02
- "Готовятся к уличным боям". В центре Мелитополя россияне устанавливают бетонные конусы : Страна.ua 17:01
- Федоров: В Мелитополе оккупанты готовятся к уличным боям : OstanniPodii.com 17:00
- Оккупанты укрепляют улицы Мелитополя : Новини Донбасу 16:38
- Россияне расставили "зубы дракона" в центре временно оккупированного Мелитополя - мэр : Гордон 16:35
- Оккупанты строят оборонительные сооружения в Мелитополе. ФОТО : Inform.zp.ua 16:34
- 18.12.22 16:15 Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе, - мэр Федоров. ФОТО : Цензор.Нет 16:32
- Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе - мэр (фото) : УНИАН 16:13
- В центре Мелитополя захватчики устанавливают бетонные заграждения : MY.UA 16:08
- Готовятся к уличным боям: в центре Мелитополя ставят бетонные заграждения, - мэр : Фокус 16:04
- Оккупанты в Мелитополе готовятся к уличным боям: расставляют "зубы дракона" посреди улиц (ФОТО) : ОстроВ 16:00
- В центре Мелитополя захватчики устанавливают бетонные заграждения : Укринформ 15:47
- Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе - мэр : Українська правда 15:39
- Почувствовали запах "жареного". Оккупанты второй день укрепляют улицы Мелитополя : РБК-Україна 15:31