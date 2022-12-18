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Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе

Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе (20)

Еспресо TV 2022.12.18 17:04
18 декабря, 2022 воскресенье 16:32 Российские военные расставляют бетонные конусы в центре пока оккупированного Мелитополя Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров. "Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", говорится в сообщении. Также добавляется, что "зубы дракона" расставляют ближе к гражданскому населению - среди центральных улиц и жилых кварталов.
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