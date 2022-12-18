На Николаевщине с моста в реку упал автомобиль, пятеро погибших (31)

Укринформ 2022.12.18 17:47

18.12.2022 17:22 В селе Конецполь Николаевской области в реку упал автомобиль, в результате чего погибли пять человек. Как передает Укринформ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Фейсбуке. По информации ГСЧС, 18 декабря около 14:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что в селе Конецполь Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация.