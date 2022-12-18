На Николаевщине с моста в реку упал автомобиль, пятеро погибших (31)

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- Семья из пяти человек погибла в ДТП в Николаевской области : Bigmir)net Новини 22:08
- Семья из пяти человек погибла в ДТП в Николаевской области : MY.UA 21:38
- На Николаевщине автомобиль упал с моста в реку - пять человек погибло, в том числе дети : ОстроВ 21:00
- В Первомайском районе автомобиль упал в реку: погибли пять человек, в том числе двое детей : Юж-Ньюз 20:41
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- 18 декабря 2022, 19:30 В Николаевской области с моста в реку упал автомобиль, погибли 5 человек, из них двое детей : Українські національні новини 19:43
- В Николаевской области с моста упал автомобиль, погибли дети : Соцпортал 19:41
- Погибли трое взрослых и двое детей. Под Николаевом авто вылетело с моста в реку и перевернулось. Фото : Страна.ua 19:31
- В Николаевской области автомобиль упал в реку, пятеро погибших, среди них есть дети : Слово і Діло 19:11
- На Николаевщине с моста упал автомобиль: 5 человек погибли, среди которых 2 детей : Еспресо TV 19:04
- Жуткая авария на Николаевщине: в авто утонули трое взрослых и двое детей в возрасте 5 и 7 лет (фото) : ТСН.ua 18:46
- Авто упало с моста в реку - в Николаевской области погибли пять человек : Vesti.ua 18:43
- 18.12.22 18:21 Автомобиль упал с моста в реку на Николаевщине: пятеро погибших. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 18:32
- В Николаевской области автомобиль сорвался с моста в реку: среди жертв - маленькие дети : 24 канал 18:30
- В Николаевской области пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате падения автомобиля с моста : FinOboz 18:27
- Декабрь, 18 в 18:00 На Николаевщине авто упало с моста в реку: погибли 5 человек, среди них - двое детей : ICTV Факти 18:06
- В Николаевской области с моста упал автомобиль: 5 погибших, в том числе двое детей : Громадське телебачення 18:05
- В Николаевской области с моста в реку упал автомобиль. Среди пяти погибших двое детей : Новое Время 18:01
- На Николаевщине легковушка упала с моста в реку - пятеро погибших. Фото : Николаевские новости 17:56
- На Николаевщине с моста в реку упал автомобиль, пятеро погибших : Укринформ 17:47
- В Николаевской области автомобиль упал в реку: погибла семья из пяти человек, в том числе две девочки : Корабелов.инфо 17:42
- Авто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших : Українська правда 17:39
- 16:58 18.12.2022 В Николаевской области пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате падения автомобиля с моста : Интерфакс-Україна 17:30
- В Николаевской области автомобиль упал в реку - погибла семья из пяти человек : Преступности.нет 17:09
- В Николаевской области автомобиль упал в реку: погибли пять человек, в том числе двое детей : Новости N 17:08
- В Николаевской области автомобиль упал с моста: пять человек погибли, из них двое детей : РБК-Україна 17:01