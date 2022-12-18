19:00 18.12.2022 На заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсудили ситуацию в Беларуси и ход ликвидации последствий удара РФ по инфраструктуре (28)

Интерфакс-Україна 2022.12.18 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, сообщила пресс-служба главы государства. "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках", - отмечается в сообщении. Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси.