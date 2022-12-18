Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В кремле трижды переносили начало полномасштабного вторжения в Украину - разведка

В кремле трижды переносили начало полномасштабного вторжения в Украину - разведка (14)

ПрессОрг24 2022.12.18 22:43
18 Дек, 20:55 Российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз - в середине февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью заместителя начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадима Скибицкого для BILD. Детали путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу.
ГЕРАСИМОВ, ВТОРЖЕНИЕ, ГЕНШТАБ, УКРАИНА, ПУТИН, ЧЕРНИГОВ, Скибицкий, Герасимов, Шойгу, Путин, Залужный, Россия, Украина, Чернигов, Харьков, Киев, Сумы

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022