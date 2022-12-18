россияне усиливают свои позиции на Запорожском направлении - Хлань (2)

Укринформ 2022.12.18 22:01

18.12.2022 21:32 российские военные перебрасывают часть своих сил из Каховки и Новой Каховки ближе к границе с Запорожской областью. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Укринформ. "Большое количество рашистов переместилось из Каховки и Новой Каховки в Нижние Серогозы, которые находятся на трассе Херсон-Мелитополь, это как раз на границе с Запорожской областью.