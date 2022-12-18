россияне усиливают свои позиции на Запорожском направлении - Хлань (2)

Укринформ 2022.12.18 22:01
18.12.2022 21:32
российские военные перебрасывают часть своих сил из Каховки и Новой Каховки
ближе к границе с Запорожской областью.
Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета Сергей
Хлань, передает Укринформ.
"Большое количество рашистов переместилось из Каховки и Новой Каховки в
Нижние Серогозы, которые находятся на трассе Херсон-Мелитополь, это как раз
на границе с Запорожской областью.
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