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россияне усиливают свои позиции на Запорожском направлении - Хлань

россияне усиливают свои позиции на Запорожском направлении - Хлань (2)

Укринформ 2022.12.18 22:01
18.12.2022 21:32 российские военные перебрасывают часть своих сил из Каховки и Новой Каховки ближе к границе с Запорожской областью. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Укринформ. "Большое количество рашистов переместилось из Каховки и Новой Каховки в Нижние Серогозы, которые находятся на трассе Херсон-Мелитополь, это как раз на границе с Запорожской областью.
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2022.12.19 (2)

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