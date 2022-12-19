Зеленский поблагодарил всех, кто распространил заблокированное ФИФА обращение (57)

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- 19 декабря 2022, 01:31 Лионель Месси после победы на Чемпионате мира заявил о продолжении карьеры : Українські національні новини 01:43
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