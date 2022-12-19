Зеленский поблагодарил всех, кто распространил заблокированное ФИФА обращение (57)

Укринформ 2022.12.19 00:16

19.12.2022 00:06 Президент Украины выразил благодарность футболистам и мировым СМИ, которые распространили его обращение, запланированное к демонстрации перед финалом Чемпионата мира по футболу, но заблокированное ФИФА. Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, передает Укринформ. "В Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу - эмоциональный финал. Именно в этом и есть смысл футбола: каждый имеет шанс на победу, каждый