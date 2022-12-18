Производство электроэнергии в Украине полностью восстановится через 2-3 недели, если не будет новых обстрелов (20)

2022.12.19 (20)2022.12.18 (24) →
- "Укрэнерго": в энергосистеме Украины сложная ситуация : Vesti.ua 12:43
- Восстановление электричества бытовым потребителям может занять длительное время - Укрэнерго : Центр журналистских расследований 12:37
- Ситуация в энергосистеме сложная, отключения света могут быть длительными : Finance.UA 12:27
- "Укрэнерго" призіывает по итогам сегодняшних ударов приготовиться к длительным отключения электроэнергии : Fin.org.ua 12:04
- В Киеве, Харьковской и еще девяти регионах ввели экстренные отключения света : NewsRoom.kh.ua 11:54
- Восстановление электричества бытовым потребителям может занять длительное время - Укрэнерго : Укринформ 11:46
- Атака дронов обесточила 10 областей: "Укрэнерго" о последствиях ночного удара россиян : Апостроф 11:45
- "Укрэнерго" призіывает по итогам сегодняшних ударов приготовиться к длительным отключения электроэнергии : Укрудпром 11:42
- Ситуация сложная после атаки дронами: аварийные отключения ввели в Киеве и еще 10 областях : Слово і Діло 11:41
- В энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях введены графики аварийных отключений, - "Укрэнерго" : Преступности.нет 11:39
- Из-за обстрелов в энергосистеме Украины - тяжелая ситуация, - "Укрэнерго" : Новини Донбасу 11:38
- 19 декабря 2022, 11:09 Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме Украины тяжелая : Мiнфiн 11:37
- Ситуация в энергосистеме "сложная", отключения света могут быть длительными : УП: Економічна правда 11:33
- 19.12.22 11:27 Ситуация в энергосистеме тяжелая, в ряде регионов экстренные отключения, - "Укрэнерго" : Цензор.Нет 11:32
- Аварийные отключения и продолжительное восстановление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы : РБК-Україна 11:31
- На Харьковщине введены графики аварийных отключений света - Укрэнерго : Медиа-группа Объектив 11:09
- В Укрэнерго предупредили о значительном дефиците электроэнергии 19 декабря из-за погодных условий : Антирейд 10:08
- 19 декабря 2022, 8:16 В Укрэнерго предупредили о значительном дефиците электроэнергии 19 декабря из-за погодных условий : Мiнфiн 08:37
- 07:52 / 19.12.2022 Запасаемся водой и заряжаем гаджеты: Украине предстоит значительный дефицит электроэнергии : Багнет 08:01
- Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии в стране : Антикор.com.ua 00:15