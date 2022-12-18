Производство электроэнергии в Украине полностью восстановится через 2-3 недели, если не будет новых обстрелов (20)

Еспресо TV 2022.12.18 21:34

18 декабря, 2022 воскресенье 20:57 Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что чтобы полностью восстановить производство электроэнергии в Украине необходимо 2-3 недели, а чтобы вернуть ее состояние к тому, которое было до начала обстрелов, необходимы годы Об этом он рассказал в эфире телемарафона. По его словам, сейчас ситуация в энергетике непростая, но контролируемая.