Отключение света в Ровно: график на 18 декабря 2022 года (18)

MY.UA 2022.12.18 10:38

18 декабря, 07:40 После девятого массированного ракетного удара РФ в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому всем облэнерго доказаны лимиты потребления. Накануне Ровенская область получила 47% потребности в электрической энергии, в регионе действуют графики плановых отключений света. Как будет происходить отключение света в Ровно 18 декабря 2022 года - далее в материале Фактов ICTV. График отключения света в Ровно.