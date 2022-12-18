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Отключение света в Ровно: график на 18 декабря 2022 года

Отключение света в Ровно: график на 18 декабря 2022 года (18)

MY.UA 2022.12.18 10:38
18 декабря, 07:40 После девятого массированного ракетного удара РФ в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому всем облэнерго доказаны лимиты потребления. Накануне Ровенская область получила 47% потребности в электрической энергии, в регионе действуют графики плановых отключений света. Как будет происходить отключение света в Ровно 18 декабря 2022 года - далее в материале Фактов ICTV. График отключения света в Ровно.
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2022.12.19 (18)

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