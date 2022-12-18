Отключение света в Ровно: график на 18 декабря 2022 года (18)

2022.12.19 (18)2022.12.18 (30) →
- В ряде областей Украины применили экстренные отключения света: где именно : RegioNews 12:40
- 11:34 19.12.2022 Аварийные отключения э/э из-за вражеской атаки БПЛА применяются в Киеве и 10 областях - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 12:30
- В "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме после обстрелов : UA.News 12:26
- Отключения света: когда в Киевской области вернут графики : Наша Столиця 12:22
- "Трудная ситуация" из-за ночных атак: восстановление электричества может занять длительное время, - Укрэнерго : Судово-юридична газета 12:21
- Ситуация в украинской энергосистеме: в девяти регионах будут действовать аварийные отключения света : Еспресо TV 12:04
- Укрэнерго: Введены графики аварийных отключений в 10 областях и Киеве : ОстроВ 12:00
- 19 декабря 2022, 11:22 Ситуация в энергосистеме тяжелая, аварийные отключения в 10 областях и Киеве - Укрэнерго : Українські національні новини 11:43
- В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит все еще значительный : Вечерние Вести 11:35
- "Укрэнерго": Графики аварийных отключений введены в Киеве и десяти областях : Головне в Україні 11:35
- В Украине действуют экстренные и аварийные отключения: где не будет света 19 декабря : 24 канал 11:30
- Появились новые графики: какая ситуация в энергосистеме Одесской области в понедельник : Новини Live 10:57
- "Ситуация будет сложной": эксперт - о том, сколько продлятся перебои со светом и в каких областях будет сложнее всего : Obozrevatel 10:31
- ДТЭК вводит в Одессе новые графики отключений света : Единая Одесса 10:24
- В Киеве ввели экстренные отключения света : Kherson.life 10:00
- Без света будем дольше: украинцев предупредили о росте дефицита в энергосистеме : Фокус 09:34
- В Киеве и области - экстренные отключения света из-за российской воздушной атаки : DsNews 09:03
- 08:30 19.12.22 ДТЭК вводит в Одессе новые графики отключений света : Одесса 24 08:58