Путин признал, что победить Украину гораздо сложнее, чем ему рассказывали (2)

Вечерние Вести 2022.12.18 08:35

Максим Королев 18.12.2022 В то же время глава Кремля заявил, что "Россия большая страна, и у нее есть терпение". Президент РФ Владимир Путин признал, что одержать победу в войне с Украиной гораздо сложнее, чем предполагало российское военно-политическое руководство. Такое заявление российский президент сделал еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину во время встречи с главой правительства