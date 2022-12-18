Путин признал, что победить Украину гораздо сложнее, чем ему рассказывали (2)

Вечерние Вести 2022.12.18 08:35
Максим Королев 18.12.2022
В то же время глава Кремля заявил, что "Россия большая страна, и у нее есть
терпение".
Президент РФ Владимир Путин признал, что одержать победу в войне с Украиной
гораздо сложнее, чем предполагало российское военно-политическое
руководство.
Такое заявление российский президент сделал еще в начале полномасштабного
вторжения России в Украину во время встречи с главой правительства
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