ЕС сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - СМИ (53)

2022.12.19 (53)2022.12.18 (4) →
- Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ : Главком 20:05
- 19 декабря 2022, 19:38 России не удалось расколоть Европу: страны ЕС наконец-то договорились о "потолке" на газ : Диалог.ua 20:03
- Страны ЕС договорились о потолке цен на газ : 24 канал 20:00
- Страны ЕС согласовали ограничение цены на газ, - Reuters : Новини Live 19:57
- Страны ЕС договорились ввести потолок цен на российский газ : Крым.Реалии RFE/RL 19:43
- В ЕС договорились о потолке цен на газ - Reuters : ПрессОрг24 19:43
- В кремле пригрозили "соответствующим решением" из-за установки потолка цен на газ : ПрессОрг24 19:43
- Страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 1900 евро за тысячу кубометров : Kosatka.Media 19:42
- 19.12.22 18:11 Евросоюз согласовал установление предельной цены газа на уровне 180 евро : Цензор.Нет 19:32
- В России жалуются на планы ЕС ввести лимит цен на газ и угрожают ответом : РБК-Україна 19:31
- Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ : Front News International 19:29
- ЕС сделал последний шаг к соглашению об ограничении цены на газ : ТСН.ua 19:16
- Евросоюз долговорился о "потолке" цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час : Укрудпром 19:13
- 19 декабря 2022, 19:08 В кремле пригрозили "соответствующим решением" из-за установки потолка цен на газ : Українські національні новини 19:13
- Евросоюз определил лимит цен на газ : Новини Донбасу 19:09
- Страны ЕС договорились о предельной цене на природный газ - СМИ : Громадське телебачення 19:06
- Страны ЕС согласовали "потолок цен" на газ - Bloomberg : Гордон 19:05
- Страны ЕС установили ценовой порог на газ: СМИ узнали детали : Фокус 19:04
- Страны ЕС согласовали потолок цен на газ : Еспресо TV 19:04
- Страны Евросоюза согласовали предельную цену на газ. Уровень значительно ниже, чем предлагалось в ноябре : ОстроВ 19:01
- 18:23 19.12.2022 В ЕС договорились о "потолке" цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час : Интерфакс-Україна 19:00
- Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ - Reuters : Vesti.ua 18:43
- 19 декабря 2022, 18:22 В ЕС договорились о потолке цен на газ - Reuters : Українські національні новини 18:43
- В ЕС согласны временно ограничить цены на газ на уровне 180 евро - Bloomberg : Слово і Діло 18:41
- Декабрь, 19 в 18:22 ЕС согласился временно ограничить цены на газ на уровне EUR180 : ICTV Факти 18:36
- Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ : Головне в Україні 18:35
- Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ : Хвиля 18:35
- Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ : УП: Економічна правда 18:34
- Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ : УП Європейська правда 18:34
- 19.12.22 18:11 Евросоюз согласовал установление предельной цены на газ : Цензор.Нет 18:32
- Евросоюз согласовал потолок цен на газ : Страна.ua 18:31
- Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ : Finance.UA 18:27
- Страны ЕС согласовали лимит цен на газ из России: подробности : РБК-Україна 18:16
- Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ : Новое Время 18:16
- Евросоюз сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - Bloomberg : Антикор.com.ua 18:13
- 19 декабря 2022, 17:58 ЕС утвердил предельную цену на газ - Reuters : Мiнфiн 18:08
- Страны ЕС пытаются ввести регулирование цен на газ : UA.News 17:26
- Цена на газ в Европе упала ниже 1200 долларов : MY.UA 16:38
- Страны ЕС во время переговоров снизили возможный потолок цен на газ : РБК-Україна 15:47
- Европа рассмотрит смягченный "потолок" на газ, - Bloomberg : 24 канал 12:30
- Евросоюз сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - Bloomberg : Страна.ua 12:16
- 19.12.22 11:22 ЕС сегодня рассмотрит еще более низкий потолок цены на газ, - Bloomberg : Цензор.Нет 11:32
- ЕС рассматривает возможность снижения цен на газ в стремлении заключить сделку в понедельник : Велика Епоха 11:25
- ЕС готов изменить предельные цены на газ, - Bloomberg : Vesti.ua 11:13