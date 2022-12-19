Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (19)

РБК-Україна 2022.12.19 12:46

Понедельник 19 декабря 2022 12:34 Фото: в ВСУ рассказали, усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (Getty Image) Автор: Елизавета Драбкина В Украине снизились показатели количества людей, призываемых по мобилизации, однако никакого усиления призыва после Нового года не планируется. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача на брифинге.