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Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года

Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (19)

РБК-Україна 2022.12.19 12:46
Понедельник 19 декабря 2022 12:34 Фото: в ВСУ рассказали, усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (Getty Image) Автор: Елизавета Драбкина В Украине снизились показатели количества людей, призываемых по мобилизации, однако никакого усиления призыва после Нового года не планируется. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача на брифинге.
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2022.12.19 (19)

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