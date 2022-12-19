Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (19)

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- Мобилизация в Украине: в ВСУ сообщили, как и кого будут призывать после Нового года : Politeka 15:10
- В Украине снизились темпы мобилизации: в ВСУ рассказали, чего ждать после Нового года : Obozrevatel 14:46
- "Бронь" обязательна: в Сухопутных войсках рассказали, кто не подпадает под мобилизацию : Апостроф 14:45
- 19 декабря 2022, 14:29 "Новых волн" мобилизации не предвидится, - представитель Сухопутных войск ВСУ : Східний варіант 14:43
- В ВСУ рассказали, усилится ли мобилизация в Украине : Bigmir)net Новини 14:38
- Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя - представитель штаба Сухопутных войск : Гордон 14:35
- "Новых волн" призыва не будет, мобилизация проходит постоянно и ежедневно, - ВСУ : Еспресо TV 14:34
- Особенностей по регионам относительно мобилизации нет - представитель Сухопутных войск : Укринформ 14:31
- В Сухопутных войсках рассказали, кто согласовывает "бронь" от мобилизации : Укринформ 14:16
- Мобилизация в Украине: ждать ли новую волну после Нового года : Vesti.ua 14:13
- Командование ВСУ: Работа идет согласно плану, никаких волн мобилизации не предвидится : Новини Донбасу 14:08
- Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц - ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 14:07
- 19.12.22 13:36 Мобилизация в Украине снизилась. Генштабом все просчитано, в том числе призыв в РФ, - Сухопутные войска ВСУ : Цензор.Нет 14:02
- Никаких "новых волн" мобилизации не предполагается - представитель Сухопутных войск ВСУ : Укринформ 14:01
- Усилят ли мобилизацию после Нового года: в ВСУ сделали окончательное заявление : Новини Live 13:57
- Мобилизация в Украине: будет ли усиление призыва после Нового года - в ВСУ объяснили : ТСН.ua 13:31
- В Украине не планируется усиление мобилизации после Нового года, в приоритете люди с боевым опытом : Новое Время 13:31
- Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года : РБК-Україна 12:46