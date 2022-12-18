ВСУ пытались ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова: Арестович рассказал, как это было (2)

ТСН.ua 2022.12.18 17:16
Мария Бойко
17:02, 18.12.22
Герасимов успел уехать из оккупированного Изюма.
Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ
действительно пытались ликвидировать начальника Генштаба России Валерия
Герасимова, когда тот приехал в Изюм.
Об этом он рассказал российскому правозащитнику Марку Фейгину.
По словам Арестовича, Герасимов решился приехать в Изюм Харьковской области
ориентировочно в конце апреля-в мае.
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