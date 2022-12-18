ВСУ пытались ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова: Арестович рассказал, как это было (2)

ТСН.ua 2022.12.18 17:16

Мария Бойко 17:02, 18.12.22 Герасимов успел уехать из оккупированного Изюма. Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ действительно пытались ликвидировать начальника Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот приехал в Изюм. Об этом он рассказал российскому правозащитнику Марку Фейгину. По словам Арестовича, Герасимов решился приехать в Изюм Харьковской области ориентировочно в конце апреля-в мае.