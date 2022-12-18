День Николая Чудотворца 19 декабря: не отказывайте в милостыне и "пошуршите" под подушкой, традиции и запреты праздника (19)

Znaj.ua 2022.12.18 22:44

В этот день просят Николая Чудотворца, чтобы он и в вашей жизни сотворил чудо Тори Путимцева сегодня, 22:20 В этот день Православная церковь чтит память одного из самых почитаемых на Руси святых - Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца. Другие названия праздника: "День святого Николая", "Никола", "Николин день", "Никола морозный", "Зимник".