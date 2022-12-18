Зеленский заявил, что лично занимается вопросом систем ПВО Patriot (1)

Громадське телебачення 2022.12.18 20:35
Ирина Ситникова 18 Декабря 2022 20:07
Президент Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом передачи
Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут усилить защиту
от российских ракетных атак.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью с французскими телеканалами
TF1 и LC.
На вопрос о необходимом вооружении, которое партнеры могут передать
Украине, Зеленский в очередной раз отметил противовоздушную и
противоракетную оборону.
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