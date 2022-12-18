Зеленский заявил, что лично занимается вопросом систем ПВО Patriot (1)

Громадське телебачення 2022.12.18 20:35

Ирина Ситникова 18 Декабря 2022 20:07 Президент Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут усилить защиту от российских ракетных атак. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью с французскими телеканалами TF1 и LC. На вопрос о необходимом вооружении, которое партнеры могут передать Украине, Зеленский в очередной раз отметил противовоздушную и противоракетную оборону.