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Фокус: Украина

Укрзализныця анонсировала международный рейс на летние праздники: куда он едет (2)

Новини Live 2022.12.18 13:57
18 декабря 2022 12:48 Татьяна Слободянюк Редактор Куда будет курсировать поезд Укрзализныця назначает еще один поезд Киев - Кишинев. Таким образом, сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Как будет курсировать поезд В первый рейс поезд 351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря и будет курсировать через день.
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПОЕЗД, КИШИНЕВ, БЕЛЕЦ, ЖМЕРИНКА, МОГИЛЕВ, Укрзализныця, Киев, Украина, Винница, Молдова, SK, Ужгород
2022.12.19 (2)

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