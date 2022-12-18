Укрзализныця анонсировала международный рейс на летние праздники: куда он едет (2)

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18 декабря 2022 12:48
Татьяна Слободянюк Редактор
Куда будет курсировать поезд
Укрзализныця назначает еще один поезд Киев - Кишинев. Таким образом,
сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Как будет курсировать поезд
В первый рейс поезд 351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева -
21 декабря и будет курсировать через день.
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