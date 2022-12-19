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Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине

Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине (32)

Гордон 2022.12.19 19:05
Сегодня 18.54 Организация Объединенных Наций не отступит от стремлений к установлению мира в Украине. Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует Twitter канцелярии пресс-секретаря генсека Организации Объединенных Наций. "Мы не отступим от стремлений к миру в Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерриш.
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2022.12.19 (32)

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