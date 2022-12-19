Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине (32)

2022.12.19 (32)2022.12.18 (10) →
- Пока Россия не уйдет с оккупированных территорий Украины, переговоров быть не может - Сунак : Крым.Реалии RFE/RL 19:43
- Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине : Гордон 19:05
- "Призыв России бессмысленный": Сунак поставил жесткое условие Кремлю по переговорам : 24 канал 19:00
- Не может быть настоящих переговоров с Россией, пока она не отступит с оккупированных территорий Украины, - Риши Сунак : Еспресо TV 18:34
- Переговоры с РФ по прекращению огня в Украине бессмысленны - Сунак : Front News International 18:29
- Переговоры с РФ об прекращении огня на войне в Украине бессмыслены, - Сунак : Антикор.com.ua 18:15
- Премьер Британии призывает игнорировать призыв РФ к прекращению огня в Украине : Vesti.ua 18:14
- 17:35 19.12.2022 Премьер-министр Великобритании: пока РФ не выведет войска с захваченных территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров : Интерфакс-Україна 18:01
- Сунак призвал игнорировать предложения рф по прекращению огня до вывода войск из Украины : Головне в Україні 17:35
- Сунак призвал игнорировать предложения Кремля по прекращению огня : World News 17:35
- Сунак призвал игнорировать предложения Кремля по прекращению огня : Версии.com 17:30
- Сунак призвал игнорировать предложения рф по прекращению огня до вывода войск из Украины : Укринформ 17:16
- Премьер Британии Сунак призвал игнорировать призывы Кремля о прекращении огня до вывода войск из Украины - Sky News : Obozrevatel 17:16
- Переговоры с РФ об прекращении огня на войне в Украине бессмыслены, - Сунак : Фокус 17:05
- 19 декабря 2022 17:03 Сунак призвал игнорировать российские предложения о переговорах : Dynamomania.com 17:04
- 19.12.22 16:31 Любой призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен, - Сунак : Цензор.Нет 17:02
- Сунак предупредил мир о коварном плане Путина касательно Украины : Online.ua 17:00
- Премьер Британии призвал мировых лидеров игнорировать предложения РФ о перемирии до вывода ее войск из Украины : Страна.ua 16:46
- Декабрь, 19 в 16:12 Призыв РФ к прекращению огня бессмыслен без вывода войск из Украины - премьер Британии : ICTV Факти 16:35
- Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск : УП Європейська правда 16:34
- Риши Сунак призвал Украину игнорировать призывы России к прекращению огня до вывода войск : DsNews 16:33
- Премьер Британии объяснил, чем опасны заявления РФ о прекращении огня на фронте : ТСН.ua 16:31
- Премьер Британии призвал игнорировать предложения РФ по прекращению огня : Судово-юридична газета 16:20
- Призывы Москвы прекратить огонь нужно игнорировать - Сунак : Gazeta.ua 15:47
- Сунак объяснил, почему надо игнорировать предложения РФ по прекращению огня на фронте : УНИАН 15:43
- Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск : Українська правда 15:39
- Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия : ЛІГАБізнесІнформ 15:37
- Премьер Великобритании призвал игнорировать предложения России по прекращению огня : Новое Время 15:31
- Сунак не видит возможности для переговоров с россией : UA.News 15:27
- Сунак объяснил европейским лидерам, почему переговоры о прекращении огня в Украине сейчас бессмысленны : Гордон 15:05
- Сунак призвал игнорировать предложения Кремля по прекращению огня и объяснил почему : РБК-Україна 14:46
- Зеленский ответил, есть ли у ВСУ планы дойти до Москвы : Вечерние Вести 11:35