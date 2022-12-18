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Фокус: Украина

Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров

Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров (1)

ОстроВ 2022.12.18 15:00
18.12.2022 14:04. Рашисты почти не выпускают желающих уехать с оккупированных территорий. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. "Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, желающих уехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах", - сообщил он. Так, за неделю из захваченных территорий 4-х областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека.
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2022.12.19 (1)

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