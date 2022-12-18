Рашисты перестали выпускать желающих уехать с оккупированных территорий - Федоров (1)

ОстроВ 2022.12.18 15:00
18.12.2022 14:04.
Рашисты почти не выпускают желающих уехать с оккупированных территорий. Об
этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, желающих уехать из
оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах", - сообщил он.
Так, за неделю из захваченных территорий 4-х областей - Запорожской,
Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего
174 человека.
МЕЛИТОПОЛЬ, ОККУПАНТ, ФЕДОРОВ, ОККУПАЦИЯ, ТЕРРОР, ФИЛЬТРАЦИЯ, Федоров
, Украина
, Запорожье
, Донецк
, Россия
, Грузия
, Крым
, Эстония
, Латвия
, Херсон
, Луганск