Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ

Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (12)

РБК-Україна 2022.12.18 18:31
Воскресенье 18 декабря 2022 18:25 Фото: Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (pixabey) Автор: Сергей Пышкин Правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Сумму планируется передать Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов.
ГЕНЕРАТОР, ЛАТВИЯ, ТКАЧЕНКО, ЕВРО, РУМЫНИЯ, ТЫСЯЧА, Ткаченко, Латвия, Украина, Эстония, SK, Чехия, Румыния, Львов, Польша, HU, Молдова
2022.12.19 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022