Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (12)

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- Латвия выделит EUR560 млн на генераторы для украинских СМИ : Новости N 09:08
- 19 декабря 2022, 9:01 Латвия выделит более 500 тысяч евро на генераторы для украинских СМИ : Мiнфiн 09:07
- Латвия поддержит украинские СМИ генераторами : Соцпортал 08:41
- Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ : Матриця свободи 08:08
- Латвия выделила 559 тысяч евро для обеспечения генераторами украинских СМИ : ПрессОрг24 07:43
- Латвия выделит EUR560 млн на генераторы для украинских СМИ : Bigmir)net Новини 06:38
- Латвия закупит генераторы для Украины на более полумиллиона евро : Слово і Діло 06:11
- Латвия выделила 559 тысяч евро для обеспечения генераторами украинских СМИ : ДнепрCity.net 05:03
- 19 декабря 2022, 04:11 Латвия выделила 559 тысяч евро для обеспечения генераторами украинских СМИ : Українські національні новини 04:13
- Латвия выделит более EUR500 тысяч на закупку генераторов для украинских СМИ : MY.UA 01:08
- Латвия выделит более EUR500 тысяч на закупку генераторов для украинских СМИ : Укринформ 00:46