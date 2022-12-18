Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (12)

РБК-Україна 2022.12.18 18:31

Воскресенье 18 декабря 2022 18:25 Фото: Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (pixabey) Автор: Сергей Пышкин Правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Сумму планируется передать Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов.