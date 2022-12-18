19:00 18.12.2022 На заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсудили ситуацию в Беларуси и ход ликвидации последствий удара РФ по инфраструктуре (1)

Интерфакс-Україна 2022.12.18 19:30
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное
заседание Ставки Верховного главнокомандующего, сообщила пресс-служба главы
государства.
"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и командующие войсками
оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно
остановившись на самых горячих участках", - отмечается в сообщении.
Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси.
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