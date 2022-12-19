19 декабря 2022, 07:47 На юге Украины ночью ПВО сбило 10 вражеских дронов-камикадзе (21)

Українські національні новини 2022.12.19 08:13

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на южном направлении ПВО уничтожило 10 дронов- камикадзе "Shahed-136", передает УНН. Детали В ночь на 19 декабря 2022 года, российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. "На южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны