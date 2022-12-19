В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму более EUR280 миллионов (18)

УНИАН 2022.12.19 09:13

Анастасия Горбачева 08:48, 19.12.22 Риши Сунак объявит об артиллеристском пакете для Киева 19 декабря. Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов / скриншот Правительство Великобритании объявило о помощи Украине на следующий год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро. Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о новом артиллерийском пакете