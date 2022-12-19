В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму более EUR280 миллионов (18)

- Великобритания передаст Украине артиллерийские боеприпасы: когда поступит вооружение : From-UA.com 10:05
- Британия может выделить Украине сотни тысяч боеприпасов на lb250 млн : Хвиля 10:05
- Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году : Еспресо TV 10:04
- 19.12.22 09:39 Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на почти 286 млн евро в следующем году : Цензор.Нет 10:02
- Украина получит сотни тысяч британских боеприпасов уже в следующем году : Gazeta.ua 09:47
- Британия предоставит Украине новый мощный пакет помощи, в том числе сотни тысяч боеприпасов : 24 канал 09:30
- Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году : Антикор.com.ua 09:14
- В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму более EUR280 миллионов : УНИАН 09:13
- 19 декабря 2022 08:42 Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году : Dynamomania.com 09:04
- Британия обещает выделить 286 млн евро на вооружение Украины в следующем году : ПрессОрг24 07:43
- Британия в следующем году передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов : ТСН.ua 07:31
- В следующем году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов : Новое Время 07:16
- Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- Британия отправит Украине сотни тысяч боеприпасов : Bigmir)net Новини 06:38
- Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году : РБК-Україна 06:01
- Британия отправит Украине сотни тысяч боеприпасов : MY.UA 05:08
- 19 декабря 2022, 03:38 Британия обещает выделить 286 млн евро на вооружение Украины в следующем году : Українські національні новини 03:43