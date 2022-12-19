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Ночная атака на Украину: ПВО уничтожила почти все выпущенные врагом Shahed

Ночная атака на Украину: ПВО уничтожила почти все выпущенные врагом Shahed (56)

Gazeta.ua 2022.12.19 09:46
В ночь на 19 декабря силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских ударных дронов типа Shahed. Беспилотники Россия запускала с восточного побережья Азовского моря, сообщил пресс-центр Воздушных сил Украины. "К уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении. На каких направлениях силы ПВО "приземлили" вражеские дроны - не
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