Ночная атака на Украину: ПВО уничтожила почти все выпущенные врагом Shahed (56)

- 19.12.2022 в 09:46 Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами". Повреждена инфраструктура Киева : InfoResist.org 10:00
- Киевские власти подтверждают прилёты по столичным объектам критической инфраструктуры : Kherson.life 10:00
- Над Киевом зафиксировали более 20 "шахедов": есть попадание в критическую инфраструктуру : NewsRoom.kh.ua 09:54
- Россия атаковала ударными дронами не только Киевскую область: что известно : Gazeta.ua 09:47
- Ночная атака на Украину: ПВО уничтожила почти все выпущенные врагом Shahed : Gazeta.ua 09:46
- Кулеба: в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома : Kosatka.Media 09:42
- Агрессор ночью снова провел несколько атак иранскими дронами-камикадзе : Кочегарка Горловская 09:41
- От атаки дронов в Киевской области пострадали 2 человека : Инфолайн 09:33
- По Киеву ударили 20 "шахидов", повреждены дома и транспорт: в КВА о последствиях ночной атаки : 24 канал 09:30
- Из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей. Фото с места обстрела : РБК-Україна 09:16
- Российская армия ночью атаковала Киев дронами-камикадзе : Новини Донбасу 09:09
- 08:26 19.12.2022 В Киеве есть повреждения объектов инфраструктуры вследствие вражеской атаки БПЛА : Интерфакс-Україна 09:01
- 19 декабря 2022, 08:15 Атака дронов на Киев: есть повреждения объектов критической инфраструктуры : Українські національні новини 08:43
- В ряде областей сообщают о работе ПВО: украинцев просят не покидать укрытий. ФОТО : MY.UA 08:38
- В ряде областей сообщают о работе ПВО: украинцев просят не покидать укрытий. ФОТО : From-UA.com 08:35
- Атака Киева "Шахедами": информация от Кличко о пострадавших : Главком 08:35
- В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии : Еспресо TV 08:34
- 19 декабря 2022 07:45 Киев и область пережили очередную атаку "шахедами": есть прилеты по инфраструктуре : thePage 08:24
- Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами" : Donbass.UA 08:22
- Атака Шахедов: на юге Украины сбили 10 иранских беспилотников : Новое Время 08:16
- Киев выдержал несколько волн российских атак дронами-камикадзе: есть попадание : РИА Мелитополь 08:10
- Киев атаковали более 20 беспилотников - КГВА : Bigmir)net Новини 08:08
- 19 декабря 2022, 08:01 Киев атаковали больше 20 дронов-камикадзе: в столице сообщили результаты вражеской атаки : Диалог.ua 08:03
- Россияне атаковали юг иранскими дронами: удалось ли их уничтожить : ТСН.ua 08:01
- На юге сбито 10 Шахедов : OstanniPodii.com 08:00
- В Киевской ОВА назвали дату, когда область может перейти к плановым отключениям : 24 канал 08:00
- Над Киевом сбито 9 дронов-камикадзе, в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры : ОстроВ 08:00
- РФ попала в объект критической инфраструктуры. Киев выдержал несколько волн атаки дронами, сбиты 15 из 20 - КГВА : Новое Время 07:46
- Полиция Николаевской области опубликовала фото обломков ракеты, сбившейся украинским ПВО : ПрессОрг24 07:43
- В ряде областей сообщают о работе ПВО : ПрессОрг24 07:43
- От атаки дронов в Киевской области пострадали 2 человека : ПрессОрг24 07:43
- 19 декабря 2022, 07:31 Полиция Николаевской области опубликовала фото обломков ракеты, сбившейся украинским ПВО : Українські національні новини 07:43
- "Шахеды" атаковали Киев и область: что известно : UATV 07:42
- Киев атаковали более 20 дронов, сбиты около 15 : Головне в Україні 07:35
- 19 декабря 2022, 06:43 От атаки дронов в Киевской области пострадали 2 человека : Українські національні новини 07:13
- Новая атака на Киев, начались пожары: "К сожалению..." : MY.UA 07:08
- РФ атаковала Киев дронами-камикадзе, есть пострадавшие : MY.UA 07:08
- Оккупанты несколько раз ночью атаковали Киев беспилотниками. В КГВА сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры : Гордон 07:05
- Над Киевом сбито около 15 Шахедов : OstanniPodii.com 07:00
- Россия атаковала "Шахидами" ночью Киев и область: что известно : Online.ua 07:00
- Украину всю ночь атаковали "Шахиды": первые последствия : Апостроф 07:00
- "Поздравление" от РФ: Киев и область всколыхнули взрывыОновлено : Gazeta.ua 06:49
- РФ ночью выпустила по Киеву более 20 беспилотников: сколько удалось сбить : ТСН.ua 06:46
- Массированная атака "мопедами" РФ: взрывы в двух районах Киева, есть "прилеты" : УНИАН 06:43
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву : UA-Футбол 06:42