Ночная атака на Киев: удалось сбить 15 из более 20 дронов (26)

Наша Столиця 2022.12.19 09:22

19.12.2022 Пострадали два человека В понедельник, 19 декабря, в двух районах Киева раздались взрывы. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. "Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районе столицы", - отметил он. Кличко подчеркнул, что все соответствующие службы работают на местах. "Подробнее - позже", - добавил мэр. По данным Киевской городской военной администрации, во время ночной атаки