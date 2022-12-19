08:07 19.12.2022 ПВО уничтожила 30 из 35 вражеских "шахедов" (28)

Интерфакс-Україна 2022.12.19 09:00

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских "шахедов", сообщает Генеральный штаб Украины. "Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "шахедов" российских оккупантов!", - говорится в сообщении. В Генштабе отметили, что всего обнаружено около 35 дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", которыми в ночь с 18 на 19 декабря