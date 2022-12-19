ЧВК "Вагнера" использует жестокую тактику в боях за Бахмут, кидая в бой большое количество плохо обученных осужденных, - британская разведка (17)

Преступности.нет 2022.12.19 09:09

19.12.2022 08:27 ЧВК "Вагнера" в боях возле Бахмута применяет наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных. Об этом идет речь в традиционном обзоре британской разведки. Согласно сводке, российская военная марионеточная группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области.