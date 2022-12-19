ЧВК "Вагнера" использует жестокую тактику в боях за Бахмут, кидая в бой большое количество плохо обученных осужденных, - британская разведка (17)

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- Декабрь, 19 в 8:54 Новобранцев Вагнера используют как расходный материал под Бахмутом - разведка Британии : ICTV Факти 09:06
- Разведка Британии оценила тактику "Вагнера" под Бахмутом: новобранцы - расходный материал : Українська правда 08:39
- 19 декабря 2022 08:27 Разведка Британии оценила тактику "Вагнера" под Бахмутом: новобранцы - расходный материал : Dynamomania.com 08:33
- Британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом : РБК-Україна 08:16
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