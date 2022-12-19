В Австрии задержали шпиона, передававшего секретные данные по войне в Украине в РФ (21)

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- В Австрии по подозрению в шпионаже задержали сына российского дипломата - СМИ : Крым.Реалии RFE/RL 13:43
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- В Вене задержали шпиона - сына российского дипломата : Vesti.ua 12:43
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- 19.12.22 10:46 В Вене разоблачили российского шпиона, который несколько лет передавал засекреченные данные Кремлю : Цензор.Нет 11:02
- 19 декабря 2022 10:29 В Австрии задержали шпиона, передававшего секретные данные по войне в Украине в РФ : Dynamomania.com 10:34
- В Австрии спецназ задержал гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу россии : Преступности.нет 10:09
- В Австрии задержали шпиона, передававшего секретные данные по войне в Украине в РФ : РБК-Україна 10:01