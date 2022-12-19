В Австрии задержали шпиона, передававшего секретные данные по войне в Украине в РФ (21)

РИА Мелитополь 2022.12.19 14:40

19 декабря 2022, 14:14 В Вене разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе и касающиеся войны в Украине. Он оказался сыном российского дипломата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Heute. 39-летний грек с русскими корнями в течение нескольких лет шпионил в пользу российской военной разведки ГРУ в ущерб Австрии.