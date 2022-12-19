У россии осталось запасов ракет на три-четыре атаки - Данилов (12)

- Данилов рассказал, на сколько массированных обстрелов россияне могут "наскребти" ракет : ТСН.ua 09:47
- Данилов: РФ наскребет на 2-3 массированные ракетные атаки - и ничего не останется : УНИАН 09:43
- У рф ракет осталось на 3-4 масштабных атак, - секретарь СНБО Украины Данилов : Корабелов.инфо 09:42
- Данилов высказался о ракетных запасах России: сколько еще массированных атак ожидать от оккупантов : НБН 09:38
- У россиян осталось ракет на 3-4 масштабных атаки, но потом ничего не останется, - Данилов : Новости N 09:38
- На сколько массированных атак хватит ракет у россиян: подсчеты СНБО : DsNews 09:33
- 19.12.22 09:10 Россияне прошли предел по нормативам использования ракет, однако у них все еще достаточно С-300, - Данилов : Цензор.Нет 09:32
- У россии осталось запасов ракет на три-четыре атаки - Данилов : Укринформ 09:31
- Данилов о ракетном запасе россии: наскребут еще максимум на четыре атаки : Слово і Діло 09:11
- У рф ракет осталось на 3-4 масштабных атак, но потом ничего не останется, - Данилов : Преступности.нет 09:09
- Данилов: Россияне прошли предел по нормативам использования ракет, еще 3 -4 атаки - и ничего не останется : Українська правда 08:39
- Данилов: У РФ остался потенциал на две-четыре большие ракетные атаки. Но есть Иран и С-300 : ЛІГАБізнесІнформ 08:37