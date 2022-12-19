У россии осталось запасов ракет на три-четыре атаки - Данилов (12)

Укринформ 2022.12.19 09:31

19.12.2022 09:28 У россиян осталось запасов ракет на три-четыре атаки, но после этого их запасы будут исчерпаны. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью УП, передает Укринформ. "Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут.